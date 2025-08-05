Английский клуб внес известного певца в заявку на сезон

Эд Ширан теперь не только совладелец Ипсвича.

Английский известный певец Эд Ширан продолжает принимать активное участие в жизни Ипсвича.

«Трактористи» внесли исполнителя в заявку на сезон-2025/26. Об этом стало известно из соцсетей клуба.

Ширан будет иметь в команде 17-й номер и, теоретически, сможет сыграть за команду в официальных матчах.

Стоит отметить, что Эд является совладельцем и известным болельщиком Ипсвича. Певец использует свое влияние для проведения трансферов, а также активно финансирует клуб. Название его мирового тура было на футболках взрослой команды в течение нескольких сезонов.

Напомним, ранее сообщалось, что Александр Усик, у которого есть действующий контракт с Полесьем, сделал подарок игроку сборной Украины.

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