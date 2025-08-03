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Футбол

Игрок сборной Украины похвастался подарком от Усика

Анатолий Трубин показал, что ему презентовал абсолютный чемпион.
Сегодня, 08:59       Автор: Игорь Мищук
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Голкипер лиссабонской Бенфики и сборной Украины Анатолий Трубин получил подарок от абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика.

Украинский боксер презентовал соотечественнику перчатку с личной подписью.

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Соответствующим фото вратарь поделился на своей странице в Instagram.

Напомним, что недавно, накануне своего дня рождения 1 августа, Трубин с Бенфикой стал обладателем Суперкубка Португалии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бенфика Александр Усик Анатолий Трубин

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