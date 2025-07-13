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Футбол

Бенфика приняла неожиданное решение по Трубину

Украинец не входит в планы руководства "орлов".
Сегодня, 12:25       Автор: Антон Федорцив
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

В новом сезоне основным голкипером лиссабонской Бенфики станет Самуэль Соареш. В свою очередь вратаря Анатолия Трубина выставят на трансфер, сообщает Record.

Менеджмент "орлов" руководствуется несколькими мотивами. Первый – доверие к собственному воспитаннику. Во-вторых, украинец входит в тройку самых оплачиваемых исполнителей. А третье обстоятельство – удачное выступление Трубина на Клубном ЧМ-2025.

Бенфика стремится выручить солидные деньги за кипера. Контракт Трубина с "орлами" рассчитан до лета 2028 года. Перед сезоном 2023/24 португальский гранд отдал за него всего 10 млн. евро.

Напомним, украинец Виктор Цыганков получил протекцию Мичела на фоне слухов о трансфере.

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