Тренер Жироны определился с судьбой Цыганкова

Главный тренер испанской Жироны Мичел не изменил мнения относительно вингера Виктора Цыганкова. Специалист попросил руководство "красно-белых" сохранить воспитанника киевского Динамо в команде, сообщает El Nacional.

О желании коуча стало известно на фоне слухов о возможной продажи Цыганкова. Жирона якобы готова была выслушать предложения за украинца от 20 млн евро. Тем не менее, Мичел будет делать ставку на вингера, несмотря на неубедительный сезон.

В прошлой кампании Цыганков сыграл 32 поединка во всех турнирах, в которых забил всего 2 мяча и отдал 5 результативных передач. Контракт звезды сборной Украины с "жирондинцами" действует до лета 2027 года.

Тем временем украинец Артем Довбик решил сменить номер в итальянской Роме.

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