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Футбол

Довбик нацелился на красноречивый номер в Роме

Украинец стремится находиться в центре проекта.
Сегодня, 14:27       Автор: Антон Федорцив
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Форвард Артем Довбик откажется от 11-го номера в новом сезоне. Взамен нападающий итальянской Ромы будет выступать под "девяткой", сообщает RomaPress.

Украинский бомбардир заберет номер центрфорварда после перехода Тэмми Абрахама в стамбульский Бешикташ. Довбик мог получить 9-й номер еще в прошлом году. Впрочем, решил не менять цифры после предсезонки.

В разные годы цвета Ромы под "девяткой" защищали знаковые футболисты. В частности, с этим номером на спине играли Эдин Джеко, Мирко Вучинич, Винченцо Монтелла, Абель Бальбо, Руди Феллер и многие другие.

Тем временем аргентинец Алехандро Гомес присоединился к Падове из итальянской Серии B.

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