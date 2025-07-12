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Футбол

Чемпион мира нашел клуб после бана за допинг

Бывшая звезда УПЛ будет выступать в чемпионате Италии.
Сегодня, 10:30       Автор: Антон Федорцив
Алехандро Гомес / Getty Images
Алехандро Гомес / Getty Images

Аргентинец Алехандро Гомес возвращается на профессиональный уровень. Нападающий присоединился к итальянской Падове, сообщает официальный сайт клуба.

Ветеран заключил с новичком Серии B контракт на 2 года. Тренировки с "бьянкоскудати" Гомес сможет начать 19 августа. Чемпион мира был отстранен от соревнований в октябре 2023 года из-за употребления запрещенных веществ.

Звездные годы карьеры Гомеса пришлись на выступления в Аталанте из Бергамо и испанской Севилье. В сезоне 2013/14 он играл за харьковский Металлист (24 матча, 4 гола, 6 ассистов во всех турнирах). В рядах сборной Аргентины провел 17 поединков (3 мяча).

Тем временем итальянский Наполи снова отказался продать Виктора Осимхена.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Алехандро Гомес Падова

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