Чемпион мира по футболу дисквалифицирован из-за допинга
Алехандро Гомес отстранили от футбола вскоре после того, как он перешел в Монцу.
Чемпион мира по футболу и экс-футболист Металлиста Алехандро Гомес получил длительное отстранение от футбола.
Как сообщает издание Relevo, аргентинец дисквалифицирован сроком на 2 года. Причиной данного решение стало то. что сдал положительный тест на допинг.
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Отмечается, что тест был сдан еще до чемпионата мира в Катаре, но решение было вынесено только сейчас.
Стоит сказать, что 35-летний Гомес накануне перешел в Монцу на правах свободного агента.
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