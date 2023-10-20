Чемпион мира по футболу дисквалифицирован из-за допинга

Алехандро Гомес отстранили от футбола вскоре после того, как он перешел в Монцу.

Чемпион мира по футболу и экс-футболист Металлиста Алехандро Гомес получил длительное отстранение от футбола.

Как сообщает издание Relevo, аргентинец дисквалифицирован сроком на 2 года. Причиной данного решение стало то. что сдал положительный тест на допинг.

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Отмечается, что тест был сдан еще до чемпионата мира в Катаре, но решение было вынесено только сейчас.

Стоит сказать, что 35-летний Гомес накануне перешел в Монцу на правах свободного агента.

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