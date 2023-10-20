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Чемпион мира по футболу может завершить карьеру из-за дисквалификации

Алехандро Гомес "повесит бутсы на гвоздь", если решение ратифицируют.
Сегодня, 19:47
Алехандро Гомес / Getty Images
Алехандро Гомес / Getty Images

Хавбек Монцы, чемпион мира по футболу 2022 года, Алехандро Гомес может завершить карьеру.

Как сообщает журналист Гастон Эдул, аргентинец "повесит бутсы на гвоздь", если решение о его дисквалификации будет ратифицировано.

Гомеса могут отстранить от футбола на 2 года. Причиной этому является употребление допинга, о котором стало известно еще до проведения ЧМ-2022 в Катаре.

Отметим, что Алехандро перешел в конце сетнября этого года в Монцу на правах свободного агента.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Алехандро Гомес

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