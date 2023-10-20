Чемпион мира по футболу может завершить карьеру из-за дисквалификации

Алехандро Гомес "повесит бутсы на гвоздь", если решение ратифицируют.

Хавбек Монцы, чемпион мира по футболу 2022 года, Алехандро Гомес может завершить карьеру.

Как сообщает журналист Гастон Эдул, аргентинец "повесит бутсы на гвоздь", если решение о его дисквалификации будет ратифицировано.

Гомеса могут отстранить от футбола на 2 года. Причиной этому является употребление допинга, о котором стало известно еще до проведения ЧМ-2022 в Катаре.

Отметим, что Алехандро перешел в конце сетнября этого года в Монцу на правах свободного агента.

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