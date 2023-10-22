Чемпион мира по футболу прокомментировал свою дисквалификацию из-за допинга

Алехандро Гомес заявил, что препарат, который он принимал, никак не помогает футболистам.

Хавбек Монцы и чемпион мира по футболу Алехандро Гомес прокомментировал свою двухлетнюю дисквалификацию.

По словам аргентинца, препарат тербуталин, который он принимал, никак не помогает футболистам улучшать свои показатели и якобы разрешен спортсменам.

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"Я подтверждаю, что получил уведомление от испанской антидопинговой комиссии о том, что моя лицензия приостановлена на два года.

Я всегда не просто строго придерживался всех правил, но и выступал решительным защитником чистого спорта и спортивного поведения, категорически осуждая любые формы допинга.

Я никогда не полагался и не собираюсь полагаться на запрещенную практику.

Вероятное нарушение связано с наличием в моем организме тербуталина, который я случайно проглотил вместе с ложкой сиропа от кашля для моего сына, чтобы облегчить кашель.

Важно уточнить, что тербуталин разрешен профессиональным спортсменам и никоим образом не улучшает результативность в футболе.

Не вдаваясь в ситуацию, я попросил своих адвокатов рассмотреть предположение о том, что дисциплинарное дело рассматривалось не в соответствии с нормами.

Наконец я хочу поблагодарить всех тех, кто проявил ко мне благосклонность и поддержку в эти трудные моменты моей профессиональной жизни", - написал футболист в своем Instagram.

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