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Футбол

Наполи в очередной раз не продал Осимхена

Де Лаурентис хочет получить всю сумму.
Вчера, 23:35       Автор: Андрей Безуглый
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Наполи вновь ответил отказом на предложение по Виктору Осимхену, пишет Фабрицио Романо.

Галатасарай предложил итальянскому клубу 70 млн евро и даже приложил все документы, подтверждающие возможность оплаты.

Однако, как пишет инсайдер, трансфер отклонил лично Аурелио де Лаурентис, который требует 75 млн евро.

Напомним, что форвард хочет перейти в Галатасарай, а ранее отказал саудовскому клубу.

Ранее также Ньюкасл представил новый трансфер.

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