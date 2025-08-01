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Футбол

Трубин с Бенфикой завоевал Суперкубок Португалии

Украинец победно открыл новый сезон.
Сегодня, 00:55       Автор: Антон Федорцив
Бенфика / Getty Images
Бенфика / Getty Images

Лиссабонская Бенфика одолела столичный Спортинг в битве за Суперкубок Португалии. Весь поединок за "орлов" провел вратарь сборной Украины Анатолий Трубин.

Голкипер сумел сохранить ворота на замке. Трубин оформил 3 сэйва, в частности, парировав 2 удара из пределов штрафной площадки. Украинец 33 раза коснулся мяча, выполнил 28 передач с точностью 64 % и заработал "горчичник".

Судьбу встречи решил бомбардир Бенфики Павлидис. На старте второй половины грек принял отскок перед штрафной и выстрелом с тонким рикошетом прошил кипера "львов". Спортинг атаковал большими силами, но не отыгрался.

Для "орлов" завоеванный Суперкубок Португалии стал юбилейным, десятым в истории. Трубин выиграл свой второй трофей после перехода в Бенфику. В прошлом сезоне он триумфовал в Кубке лиги.

Португалия, Суперкубок Португалии
Спортинг – Бенфика – 0:1
Гол: Павлидис, 50

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бенфика спортинг Анатолий Трубин Суперкубок Португалии

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