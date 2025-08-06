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Футбол

"Одна из самых важных в истории": тренер Пафоса прокомментировал победу над Динамо

Хуан Карлос Карседо высказался о матче квалификации Лиги чемпионов.
Сегодня, 08:22       Автор: Василий Медвидь

Наставник Пафоса Хуан Карлос Карседо прокомментировал матч своих подопечных против киевского Динамо.

По словам специалиста, победа в вчерашнем поединке, возможно, одна из самых знаковых для киприотов.

"Это была непростая игра. Мы говорили в перерыве и говорили, что можем победить в матче, имея те возможности, которые нашли. Это была очень важная и замечательная игра нашей команды, не лучшая, но одна из самых важных. Мы доверяем всем исполнителям. В первом тайме нам было непросто, но во втором мы хорошо выступили.

Мы очень довольны результатом и игрой. Было сложно, но мы проявили терпение, нашли этот отрезок и воспользовались им. Впереди еще очень сложный ответный матч. Поздравляем Динамо, потому что это очень хорошая команда.

Это одна из самых важных побед в истории Пафоса. То, что делают эти игроки – это что-то историческое. Мы стоим на земле, но имеем высокие амбиции. Я посвящаю ее нашим болельщикам, тем, кто был здесь с нами, и тем, кто был дома", - сказал Карседо.

Напомним, что Динамо минимально уступило Пафосу.

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