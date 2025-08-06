Лидер немецкого топ-клуба определился с местом продолжения карьеры

Нападающий РБ Лейпциг Беньямин Шешко сделал свой выбор относительно дальнейшей карьеры.

Как сообщает инсайдер Давид Орнштейн, Шешко решил присоединиться к Манчестер Юнайтед. Теперь клубы будут договариваться между собой.

Процесс переговоров между сторонами не займет много времени, поскольку манкунианцы уже сделали предложение, которое устраивает «быков», поэтому трансфер находится на стадии завершения.

Беньямином также интересовался Ньюкасл.

Напомним, что РБ Лейпциг заинтересовался талантом Ливерпуля

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