Защитник Шахтера рассказал о влиянии Срны на его развитие

Винисиус Тобиас рассказал, что хорват часто дает ему советы о том, как действовать на его позиции.

Защитник Шахтера Винисиус Тобиас высказался о том, как ему помогает присутствие в клубе экс-игрока «горняков» Дарио Срны, который также был правым защитником.

По словам бразильца, Срна оказывает большое влияние на его игру, ведь часто помогает ему подсказками.

"Помогает ли мне Дарио? Конечно. Вы очень удачно заметили о его влиянии и роли в истории клуба на своей позиции.

Также он помогает какими-то подсказками, собственным опытом. Помимо того, что он прекрасный специалист в своей прямой роли спортивного директора, он также оставил свой выдающийся след в истории клуба.

Он прекрасно понимает, чего ожидают игроки и болельщики, как совместить между собой все эти ожидания, как в конечном итоге принести пользу команде и красивую, зрелищную игру на поле", - сказал Тобиас клубной пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер Шахтера выбыл на длительный срок.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!