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Футбол

Шахтер потерял палача Бешикташа на длительный срок

Афинский Панатинаикос придется преодолевать без легионера.
Сегодня, 16:44       Автор: Антон Федорцив
Кевин / ФК Шахтер
Кевин / ФК Шахтер

Донецкий Шахтер, по всей видимости, не сможет рассчитывать на вингера Кевина в противостоянии с афинским Панатинаикосом. Бразилец получил травму и пропустит поединки с греческим грандом, утверждает журналист Игорь Цыганык в YouTube.

"Кевин – очень яркий персонаж. Он, к сожалению, травмировался. Я хочу сказать, насколько мне известно – травма достаточно серьезная. Там мышечная травма, которую нужно будет лечить не одну неделю.

Скорее всего, в матчах против Панатинаикоса Кевин не сможет помочь Шахтеру. Это будет проблема, поскольку Эгиналдо не так ярко выглядит на этой позиции", – резюмировал эксперт.

В нынешнем сезоне Кевин сыграл 3 поединка в Лиге Европы, в которых оформил 4 мяча. В частности, легионер трижды расписался в воротах стамбульского Бешикташа. Матч УПЛ против каменец-подольского Эпицентра он пропустил.

К слову, ранее Шахтер получил потенциального соперника в квалификации Лиги Европы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер кевин

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