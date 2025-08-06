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Футбол

ПСЖ определился с судьбой Кимпембе

Защитник проиграл конкуренцию другим футболистам.
Сегодня, 12:50       Автор: Митя Шитко
Преснель Кимпембе / Getty Images
Преснель Кимпембе / Getty Images

Центральный защитник ПСЖ Преснель Кимпембе может покинуть команду этим летом.

Как сообщает Le Parisien, 29-летний футболист не был основным игроком команды из-за травм и конкуренции.

Кимпембе приехал в США на клубный чемпионат мира с амбицией поучаствовать в турнире, однако на поле так и не вышел, хоть команда дошла до финала.

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике не рассчитывает на футболиста. Поэтому клуб хочет продать игрока, контракт которого рассчитан до 30 июня 2026 года. 

Кимпембе является воспитанником ПСЖ, он провел в клубе всю карьеру. В прошлом сезоне он провел 76 минут в пяти матчах на клубном уровне из-за разрыва ахиллового сухожилия. 

Ранее сообщалось, что французкий топ-клуб усилился талантливым полузащитником.

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