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Футбол

"Я принципиальный человек и имею ценности в жизни" одноклубник Таловерова отказал клубам из РФ

Роберт Боженик получил предложения от коллективов страны-террористки.
Сегодня, 14:37       Автор: Василий Медвидь

Словацкий нападающий Роберт Боженик рассказал, что мог оказаться в РФ.

По словам нападающего, с ним связывались московские клубы, но он отказал им в связи со своими жизненными принципами.

"Если брать это за годовую зарплату, то это было бы в четыре раза больше, чем в Боавиште. Я принципиальный человек и установил определенные ценности в жизни, поэтому я не принял предложение. 

Отвечая за свою семью, обоих родителей, я повлиял бы на многие жизни. Эти деньги не сделали бы меня счастливым, и мне не стоило бы разрушать чью-то жизнь своим решением", - заявил Боженик.

Роберт этим летом перешел из португальской Боавишты в английский Сток Сити, куда же в это межсезонье перебрался украинец Максим Таловеров.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский режиссер выпустит документальный фильм о полузащитнике Динамо и его брате-военном.

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