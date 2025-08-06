Ньюкасл определился с новой целью после очередного трансферного провала

Николас Джексон может перейти в лагерь "сорок".

Английский Ньюкасл определился с новым трансферным приоритетом.

Как сообщает журналист Майк МакГрат, «сороки» теперь рассматривают приобретение Николаса Джексона. Челси готов отпустить сенегальца.

Детали потенциального трансфера неизвестны.

Отметим, что в это трансферное окно Ньюкасл уже не смог подписать Жоау Педро, Уго Экитике и, похоже, Беньямина Шешко, который желает перейти в Манчестер Юнайтед.

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