Барселона без проблем разобралась с Хетафе

В субботу, 10 октября, Барселона принимала дома Хетафе.

Сразу же после старта матча Гордон уже открыл счет. Еще полчаса понадобились каталонцам, чтобы удвоить преимущество.

С тотальным владением Барселоны завершился первый тайм и начался второй, в котором Хетафе все так же ничего не мог противопоставить сопернику.

В итоге ближе к концу матча Кунде забил третий гол, и на этом матч завершился. Хетафе лишь раз сумел ударить в створ ворот за 90 минут.

Статистика матча Барселона - Хетафе 8-го тура Ла Лига

Барселона - Хетафе 3:0

Голы: Гордон, 2, Жезус, 30, Кунде, 73

Владение мячом: 83% - 17%

Удары: 23 - 4

Удары в створ: 8 - 1

Угловые: 9 - 2

Фолы: 9 - 11

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