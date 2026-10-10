Барселона без проблем разобралась с Хетафе
Каталонцы полностью доминировали, но забили лишь трижды.
В субботу, 10 октября, Барселона принимала дома Хетафе.
Сразу же после старта матча Гордон уже открыл счет. Еще полчаса понадобились каталонцам, чтобы удвоить преимущество.
С тотальным владением Барселоны завершился первый тайм и начался второй, в котором Хетафе все так же ничего не мог противопоставить сопернику.
В итоге ближе к концу матча Кунде забил третий гол, и на этом матч завершился. Хетафе лишь раз сумел ударить в створ ворот за 90 минут.
Статистика матча Барселона - Хетафе 8-го тура Ла Лига
Барселона - Хетафе 3:0
Голы: Гордон, 2, Жезус, 30, Кунде, 73
Владение мячом: 83% - 17%
Удары: 23 - 4
Удары в створ: 8 - 1
Угловые: 9 - 2
Фолы: 9 - 11
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