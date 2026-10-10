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Футбол

ПСЖ с Забарным уверенно разбил Ле-Ман

Замены Энрике сделали результат.
Вчера, 23:50       Автор: Андрей Безуглый
ПСЖ / Getty Images
ПСЖ / Getty Images

В субботу, 10 октября, ПСЖ принимал дома Ле-Ман. Илья Забарный вышел в стартовом составе.

Парижане легко владели инициативой в первом тайме, однако единственный гол забил Бералдо благодаря пенальти.

Со стартом второго тайма гости неожиданно сумели сравнять счет. После этого Энрике выпустил солидное усиление, которое и вырвало при очка для ПСЖ.

Сначала ввшедший на поле Кварацхелия вывел свою команду вперед, а затем также вышедший Зиар-Эмери ассистировал на гол Аклиушу.

Статистика матча ПСЖ - Ле-Ман 6-го тура Лига 1

ПСЖ - Ле-Ман 3:1
Голы: Бералдо (пенальти), 19, Кварацхелия, 61, Аклиуш, 68 - Мафута, 54

Владение мячом: 73% - 27%
Удары: 22 - 11
Удары в створ: 8 - 3
Угловые: 4 - 4
Фолы: 3 - 17

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