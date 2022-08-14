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Барселона - Райо Вальекано 0:0 Обзор матча чемпионата Испании

Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
Вчера, 08:25
Барселона - Райо Вальекано: Обзор матча / Getty Images
Барселона - Райо Вальекано: Обзор матча / Getty Images
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В рамках стартового тура чемпионата Испании Барселона на своем поле принимала Райо Вальекано.

Каталонский клуб доминировал на поле на протяжении всего поединка, создавая моменты для взятия ворот оппонента.

Несмотря на давление каталонцев, они так и не сумели поразить ворота соперника. Гости же хорошо сыграли в обороне, а в атаке также не показали голевое мастерство. Таким образом, команды сыграли в нулевую ничью.

Вашему вниманию обзор матча Барселона - Райо Вальекано:

Барселона - Райо Вальекано 0:0

Барселона: тер Штеген, Араухо, Кристенсен (Серджи Роберто, 60), Эрик Гарсия, Альба (Обамеянг, 82), Бускетс, Педри (Кессье, 72), Гави (де Йонг, 60), Левандовски, Дембеле, Рафинья (Фати, 60).

Райо Вальекано: Димитриевски, Балиу, Лежен, Катена, Фран Гарсия, Трехо (Посо, 84), Гарсия, Унаи Лопес (Оскар Валентин, 62), Паласон (Сальви Санчес, 79), Сисс, Камельо (Фалькао, 62).

Предупреждения: Дембеле, Трехо, Катена, Лежен, Фалькао, Бускетс, Сисс, Димитриевски.

Удаление: Бускетс

Источник: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Райо Вальекано Чемпионат Испании Ла Лига обзор матча
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