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Футбол

Молодой талант Челси вошел в сферу интересов Ньюкасла

"Сороки" хотят усилиться Конором Галлахером.
Вчера, 17:26
Конор Галлахер
Конор Галлахер
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Английский Ньюкасл, пока, не так активен на трансферном рынке, как могло ожидаться, но есть все основания полагать, что клуб еще будет пытаться усилить свой состав.

Так, TalkSport сообщает, что "сороки" заинтересованы в услугах хавбека Челси Конора Галлахера.

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Коллектив Эдди Хау готов выложить за англичанина сумму в районе 40 млн фунтов стерлингов.

Источник также отмечает, что наставник Челси Томас Тухель высоко оценивает способности Галлахера, но с трудом представляет, как вписать его в состав, позволив получить большое количество игровой практики.

Минувший сезон полузащитник провел в аренде в Кристал Пэлас, сыграв в 34 матчах АПЛ, где он оформил на свой счет 8 голов и 3 ассиста и заслужил множество хвалебных отзывов от местной прессы.

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