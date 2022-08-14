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Атлетико установил ценник на форварда, которым интересуется МЮ

За Альваро Морату манкунианцам придется выложить немногим более 30 млн евро.
Вчера, 19:48
Альваро Мората / Getty Images
Альваро Мората / Getty Images
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Мадридский Атлетико выразил готовность расстаться со своим нападающим Альваро Моратой.

По информации The Athletic, "матрасники" ведут переговоры с Манчестер Юнайтед об условиях сделки.

Мадридцы рассматривают возможность отпустить испанкого форварда за сумму в 35 млн евро.

Также возможен вариант арендного соглашения на один сезон с последующим правом выкупа.

В минувшем сезоне Мората провел 35 матчей за Ювентус на правах аренды, отметившись девятью голами и четырьмя ассистами.

Напомним, ранее сообщалось, что МЮ 

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