Атлетико установил ценник на форварда, которым интересуется МЮ
За Альваро Морату манкунианцам придется выложить немногим более 30 млн евро.
Мадридский Атлетико выразил готовность расстаться со своим нападающим Альваро Моратой.
По информации The Athletic, "матрасники" ведут переговоры с Манчестер Юнайтед об условиях сделки.
Мадридцы рассматривают возможность отпустить испанкого форварда за сумму в 35 млн евро.
Также возможен вариант арендного соглашения на один сезон с последующим правом выкупа.
В минувшем сезоне Мората провел 35 матчей за Ювентус на правах аренды, отметившись девятью голами и четырьмя ассистами.
Напомним, ранее сообщалось, что МЮ