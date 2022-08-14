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Футбол

Экс-хавбек Реала: Играть за Барселону - это теперь позор

Рафаэл ван дер Ваарт высказался о ситуации вокруг Френки де Йонга.
14 августа, 20:16
Рафаэль ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
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Бывший полузащитник мадридского Реала, Тоттенхэма, Гамбурга и ряда других клубов Рафаэл ван Дер Вaарт поделился мыслями о ситуации с контрактом своего соотечественника хавбека Барселоны Френки де Йонга.

По словам нидерландца, "сине-гранатовые" портят свой имидж, угрожая футболисту судиться с ним.

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"Нельзя так относиться к людям. Фрэнки зарабатывает слишком много? Сначала вы подписываете контракт, а затем выполняете его или расходитесь на хороших условиях, но сейчас на это непохоже. Это мафия и их нужно наказывать. ‎

Поэтому имя "Барселоны" выглядит очень плохо. Это отличный клуб, и все хотят там играть. Но с этого момента мы судим по-другому. По-моему, играть за них – это теперь позор", — приводит слова ван дер Вaарта Football-Espana, ссылаясь на AS

В составе Реала Ван дер Ваарт провел 71 матч с 2010 по 2012 год, отличившись 12 голами и 10 ассистами.

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