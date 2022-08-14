Мане прислал подарки сотрудникам Ливерпуля

Вингер мюнхенской Баварии Садио Мане отметился милейшим поступком по отношению к своему бывшему клубу - английскому Ливерпулюю.

Как сообщает Кристиан Фальк, сенегалец отправил сотрудникам "красных" 150 упаковок с подарками сотрудникам "красных".

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В набор вошли шоколадка с фотографией Мане и открытка с пожеланиями.

Журналист отметил, что посылкки получили все сотрудники мерсисайдцев от уборщиц до охранников.