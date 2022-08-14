Мане прислал подарки сотрудникам Ливерпуля
Сенегалец отправил 150 посылок.
Вингер мюнхенской Баварии Садио Мане отметился милейшим поступком по отношению к своему бывшему клубу - английскому Ливерпулюю.
Как сообщает Кристиан Фальк, сенегалец отправил сотрудникам "красных" 150 упаковок с подарками сотрудникам "красных".
Читай также: Настоящая дружба: Мане помог своему приятелю перейти в Баварию
В набор вошли шоколадка с фотографией Мане и открытка с пожеланиями.
Журналист отметил, что посылкки получили все сотрудники мерсисайдцев от уборщиц до охранников.