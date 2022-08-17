Футболист Зари перешел в бельгийский клуб

Защитник Зари Валерий Дубко принял решение попробовать свои силы за рубежом.

Украинец перешел в бельгийский Дендер из второго дивизиона страны.

По информации сайта Transfermarkt, Дубко достался бельгийцам бесплатно. Контракт с игроком подписан до 2025 года.

Центрбэк перебрался в Зарю летом 2022 года из полтавской Ворскле, но с приходом Патрика ван Леувена в клуб был вынужден покинуть клуб.