Футболист Зари перешел в бельгийский клуб
Валерий Дубко стал игроком Дендера.
Сегодня, 20:50
Защитник Зари Валерий Дубко принял решение попробовать свои силы за рубежом.
Украинец перешел в бельгийский Дендер из второго дивизиона страны.
По информации сайта Transfermarkt, Дубко достался бельгийцам бесплатно. Контракт с игроком подписан до 2025 года.
Центрбэк перебрался в Зарю летом 2022 года из полтавской Ворскле, но с приходом Патрика ван Леувена в клуб был вынужден покинуть клуб.
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