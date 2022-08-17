Кавани может оказаться в чемпионате Испании

Уругвайский форвард Эдинсон Кавани может обрести клубную прописку.

Как сообщает Николо Скира, с опытным нападающим ведет переговоры испанский Вильярреал.

По информации журналиста, руководство "желтой" субмарины находится на продвинутой стадии переговоров с агентами уругвайца.

В минувшем сезоне Кавани выступал за Манчестер Юнайтед, сыграв 20 матчей, забив 2 гола и отдав 1 ассист.

По завершению сезона-2021/22 у футболиста завершился контракт с "красными дьяволами".