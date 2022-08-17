Кавани может оказаться в чемпионате Испании
Уругваец заинтересовал Вильярреал.
Уругвайский форвард Эдинсон Кавани может обрести клубную прописку.
Как сообщает Николо Скира, с опытным нападающим ведет переговоры испанский Вильярреал.
По информации журналиста, руководство "желтой" субмарины находится на продвинутой стадии переговоров с агентами уругвайца.
Talks in progress for Edinson #Cavani to #Villarreal as a free agent. #transfers https://t.co/TrnZgmjptw— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 7, 2022
В минувшем сезоне Кавани выступал за Манчестер Юнайтед, сыграв 20 матчей, забив 2 гола и отдав 1 ассист.
По завершению сезона-2021/22 у футболиста завершился контракт с "красными дьяволами".