"Полузащитник поКИНУЛ клуб": Кривбасс объявил об уходе футболиста

На ситуацию с контрактом игрока повлияла военная агрессия рф.

Пресс-служба криворожского Кривбасса объявила об уходе из клуба украинского полузащитника Артема Щедрого.

"Футбольный клуб Кривбасс официально сообщает о том, что полузащитник Артем Щедрый поКИНУЛ (именно такая формулировка используется в заявлении - прим.) клуб" — сообщается на сайте клуба.

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29-летний хавбек стал футболистом красно-белых в июне минувшего года. С тех пор Щедрый сыграл 20 матчей. где забил 6 мячей и отдал 6 ассистов.

Зимой украинец подписал контракт сроком до 2023 года, однако на дальнейшее развитие событий повлияла военная агрессия рф.