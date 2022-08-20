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Футбол

Манчестер Юнайтед может последовать примеру Барселоны, продав часть телеправ

Глейзеры нашли альтернативный вариант для того, чтобы избежать продажи части акций клуба.
Сегодня, 13:20
Братья Глейзеры
Братья Глейзеры
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Скандальные владельцы Манчестер Юнайтед, Аврам и Джоэл Глейзеры раздумывают над тем, чтобы повторить трюк Барселоны и продать часть своих телеправ, передает Daily Express.

Утверждается, что владельцы "красных дьяволов" изучают возможности для создания средств на реконструкцию Олд Траффорд, по результатам которой вместимость арены увеличится до 90 000 мест. Также планируется и реконструкция тренировочных баз.

Вырученные средства от продажи телеправ позволят Глейзерам не продавать часть акций клуба. Они стремятся этого избежать, так как верят, что новый миноритарный акционер захочет полностью выкупить клуб, чего им не хочется.

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Сообщается, что манкунианцы без проблем получат финансирование с использованием данного метода. Глейзеры намерены выручить за телеправа около 200 миллионов фунтов для реализации своего инфраструктурного проекта.

 Им еще предстоит решить, по какому пути пойти: продажа части телеправ или акций клуба.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Барселона манчестер юнайтед АПЛ Ла Лига
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