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Манчестер Юнайтед согласовал условия контракта с вингером Аякса

Но с самим клубом еще придется договариваться.
Сегодня, 17:31
Антони / Getty Images
Антони / Getty Images
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Манчестер Юнайтед продвигается в сделке по бразильскому вингеру Антони.

Как сообщает Николо Скира, манкунианцы согласовали с футболистом условия контракта.

При этом с клубом игрока - амстердамским Аяксом все еще не договорились о сумме трансфера.

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Ранее в СМИ появлялась информация, что МЮ готов выложить за футболиста около 100 млн евро.

С недавних пор Антони начал бойкотировать тренеровки Аякса. Также бразилец не попал в заявку на матч против роттердамской Спарты.

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