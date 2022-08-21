Манчестер Юнайтед согласовал условия контракта с вингером Аякса
Но с самим клубом еще придется договариваться.
Манчестер Юнайтед продвигается в сделке по бразильскому вингеру Антони.
Как сообщает Николо Скира, манкунианцы согласовали с футболистом условия контракта.
При этом с клубом игрока - амстердамским Аяксом все еще не договорились о сумме трансфера.
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Ранее в СМИ появлялась информация, что МЮ готов выложить за футболиста около 100 млн евро.
С недавних пор Антони начал бойкотировать тренеровки Аякса. Также бразилец не попал в заявку на матч против роттердамской Спарты.