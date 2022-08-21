Форварду Манчестер Юнайтед нравится идея с переходом в ПСЖ

Последние полтора года нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд не демонстрирует ту игру, которая вызывала бы восторг у фанатов.

В таком же стиле англичанин начал и кампанию-2022/23, будучи невзрачным на поле. А когда у 24-летнего игрока появлялись реальные шансы отметиться, он их упускал.

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Возможно, Рэшфорд уже показал в Манчестере все, что мог, и теперь ему нужен новый вызов. И такой как раз может появиться во Франции. Как сообщает utdreport со ссылкой на журналиста Данкана Каслса, ПСЖ рассматривает возможность купить футболиста, и самому Маркусу нравится подобная перспектива.

По информации источника, агент Пини Захави занимается переговорами между клубами и игроком в качестве посредника. При этом отмечается, что Юнайтед продолжает настаивать, что Рэшфорд не продается.