Мактоминей изъявил желание покинуть Манчестер Юнайтед
Шотландец попал в сферу интересов клубов АПЛ.
Опорный полузащитник Скотт Мактоминей может покинуть Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает издание talkSPORT.
25-летним шотландцем интересуются Эвертон, Лестер, Ньюкасл и Вест Хэм. Подтолкнуть хавбека к уходу из МЮ может потеря места в основном составе после перехода Каземиро из Реала.
Действующий контракт Мактоминея с Манчестер Юнайтед рассчитан до лета 2025 года.
В текущем сезоне на счету шотландца 2 матча в рамках АПЛ.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед может последовать примеру Барселоны, продав часть телеправ.