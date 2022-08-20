Мактоминей изъявил желание покинуть Манчестер Юнайтед

Опорный полузащитник Скотт Мактоминей может покинуть Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает издание talkSPORT.

25-летним шотландцем интересуются Эвертон, Лестер, Ньюкасл и Вест Хэм. Подтолкнуть хавбека к уходу из МЮ может потеря места в основном составе после перехода Каземиро из Реала.

Действующий контракт Мактоминея с Манчестер Юнайтед рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне на счету шотландца 2 матча в рамках АПЛ.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед может последовать примеру Барселоны, продав часть телеправ.