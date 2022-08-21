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Малиновский попал в основу на матч против Милана

Украинский хавбек может помочь своей команде в поединке против действующего чемпиона.
Сегодня, 21:04
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images
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В рамках второго тура чемпионата Италии Аталанта встретится с Миланом.

Наставник бергамасков Джан Пьеро Гасперини на фоне своих высказываний о Руслане Малиновском все же доверил украинцу место в основе.

В минувшем матче "богини" против Сампдории хавбек отличился результативной передачей.

Матч Аталанта - Милан начнется в 21:45 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан италия аталанта
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