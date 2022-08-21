Малиновский попал в основу на матч против Милана
Украинский хавбек может помочь своей команде в поединке против действующего чемпиона.
В рамках второго тура чемпионата Италии Аталанта встретится с Миланом.
Наставник бергамасков Джан Пьеро Гасперини на фоне своих высказываний о Руслане Малиновском все же доверил украинцу место в основе.
👥 I nostri 11 per #AtalantaMilan!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 21, 2022
⚡️ Our line-up to face Milan!
Presented by @Plus500#SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/s9Z8TmudT6
В минувшем матче "богини" против Сампдории хавбек отличился результативной передачей.
Матч Аталанта - Милан начнется в 21:45 по киевскому времени.