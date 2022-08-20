"Нужен игрок, забивающий больше шести голов": Тренер Аталанты высказался о будущем Малиновского

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини поделился мыслями об украинском полузащитнике Руслане Малиновском, с которым клуб может распрощаться уже во время этого трансферного окна.

"Он сумел очень хорошо адаптироваться и сделал несколько хороших вещей. Но это правильно, что Аталанте нужен игрок, который может забивать больше шести голов в год.

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Правильно, что на трансферном рынке мы ищем футболистов с более соответствующими нашей игре характеристиками", - приводит слова Гасперини TMW.

Отметим, что в минувшем сезоне Малиновский в составе Аталанты отличился шестью забитыми мячами и пятью голевыми передачами в 30 матчах Серии А. Также на его счету четыре гола и два ассиста в десяти поединках Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Малиновский входит в сферу интересов трех клубов английской Премьер-лиги.