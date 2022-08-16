Аталанта готова распрощаться с Малиновским - источник

Тренер не рассчитывает на украинца в качестве игрока стартового состава.

Аталанта готова продать полузащитника Руслана Малиновского во время летнего трансферного окна.

Украинский хавбек не входит в планы главного тренера Джан Пьеро Гасперини и не рассматривается в качестве игрока стартового состава команды.

Главным претендентом на 29-летнего футболиста считается новичок английской Премьер-лиги Ноттингем Форест. Сейчас ведутся переговоры с представителями украинского полузащитника и руководством бергамаски, сообщает Tutto Atalanta.

Ранее сообщалось, что Ноттингем Форест предложил за Малиновского 15 миллионов евро, но Аталанта рассчитывает получить за своего полузащитника 20-22 миллионов евро.