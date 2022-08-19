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Футбол

В услугах Малиновского заинтересованы три клуба АПЛ

К уже известным Ноттингем Форесту и Тоттенхэму прибавился Ньюкасл.
Сегодня, 13:33
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images
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Ситуация вокруг будущего украинского хавбека Руслана Малиновского становится все интереснее.

Как сообщает журналист Гийом Майяр-Пачини, ссылаясь на Eco di Bergamo, в услугах украинца заинтересовано три клуба АПЛ.

В список претендентов на полузащитника входят Тоттенхэм, Ноттингем Форест и Ньюкасл.

Напомним, что ранее сообщалось об интересе к Малиновскому французского Марселя.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол аталанта Руслан Малиновский
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