В услугах Малиновского заинтересованы три клуба АПЛ

К уже известным Ноттингем Форесту и Тоттенхэму прибавился Ньюкасл.

Ситуация вокруг будущего украинского хавбека Руслана Малиновского становится все интереснее.

Как сообщает журналист Гийом Майяр-Пачини, ссылаясь на Eco di Bergamo, в услугах украинца заинтересовано три клуба АПЛ.

В список претендентов на полузащитника входят Тоттенхэм, Ноттингем Форест и Ньюкасл.

Eco di Bergamo : Plusieurs clubs de Premier League sont également intéressés par #Malinovskyi. On parle de Tottenham, Newcastle et Nottingham. pic.twitter.com/cQRxrpkP7g — GuillaumeMP (@Guillaumemp) August 19, 2022

Напомним, что ранее сообщалось об интересе к Малиновскому французского Марселя.