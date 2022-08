Малиновский может продолжить карьеру в чемпионате Франции

Хавбек Аталанты Руслан Малиновский может летом сменить клубную прописку. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

На 29-летнего украинца претендует Марсель. Французский клуб готов включить в сделку своего полузащитника Дженгиза Ундера.

Excl: Olympique Marseille are in talks to sign Ruslan Malinovskyi. Ukrainian midfielder wants a new challenge, as OM are negotiating with Atalanta and player side 🚨🔵🇺🇦 #OM #TeamOM



Cengiz Ünder can be included in the deal, as part of the negotiation - still in discussion. pic.twitter.com/75AQBsT6tK