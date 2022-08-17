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Жена Малиновского намекнула на потенциальный переход Руслана в английский гранд

Полузащитник может продолжить карьеру в Англии
Сегодня, 13:10
Роксана и Руслан Малиновские / instagram.com/roksana_m7
Роксана и Руслан Малиновские / instagram.com/roksana_m7
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Футболист сборной Украины и Аталанты Руслан Малиновский может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Услугами 29-летнего игрока заинтересовался лондонский Тоттенхэм.

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Стоит отметить, что жена украинского игрока Роксана, которая активно ведет аккаунт в Instagram, подписалась на главного тренера "шпор" Антонио Конте. Возможно, это намек на то, что пара скоро окажется в Лондоне.

В прошлом сезоне Малиновский провел 41 матч за Аталанту, в которых забив десять голов и выполнил семь главных передач. В этом сезоне украинец принял участие в стартовом туре, в котором ему удалось отличиться главой передачи.

Ранее сообщалось, что бергамский клуб выставил ценник на Малиновского.

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