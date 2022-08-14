Аталанта выставила ценник на Малиновского

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Услугами 29-летнего футболиста интересуются клубы из Англии, включая новичка лиги Ноттингем Форест.

Как сообщает TuttoAtalanta, английский клуб сделал предложение по Руслану, предложив 15 миллионов евро.

Отмечается, что Аталанта отказалась от этого предложения, потребовав за Малиновского 20-22 миллионов евро.

Напомним, бергамский клуб купил Малиновского у Генка 3 года назад за 16 миллионов евро. За все время Руслан забил 29 голов и выполнил 27 голевых передач, последнею из которых он отдал в стартовом туре Серии А.