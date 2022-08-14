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Футбол

Аталанта выставила ценник на Малиновского

Украинец может оказаться в Англии.
14 августа, 12:49
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images
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Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Услугами 29-летнего футболиста интересуются клубы из Англии, включая новичка лиги Ноттингем Форест.

Как сообщает TuttoAtalanta, английский клуб сделал предложение по Руслану, предложив 15 миллионов евро.

Отмечается, что Аталанта отказалась от этого предложения, потребовав за Малиновского 20-22 миллионов евро.

Напомним, бергамский клуб купил Малиновского у Генка 3 года назад за 16 миллионов евро. За все время Руслан забил 29 голов и выполнил 27 голевых передач, последнею из которых он отдал в стартовом туре Серии А.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол аталанта Руслан Малиновский
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