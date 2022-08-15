Легенда сборной Англии отправил Тухеля и Конте в андеркард Усик - Джошуа

В рамках второго тура чемпионата Англии Челси на своем поле сыграл вничью с Тоттенхэмом (2:2).

Главные тренеры команд Томас Тухель и Антонио Конте стали центральными фигурами встречи, ведь дважды устраивали разборки: во время игры и после финального свистка.

Во время рукопожатия тренеры едва-ли не устроили драку, только лишь персонал и футболисты смогли остановить их.

Легенда сборной Англии Гари Линекер, который ныне работает телевизионным экспертом, отреагировал на стычку между Тухелем и Конте.

Читай также: Олександр Гвоздик: І Усик, і Джошуа розуміють, що перебоксувати Сашка англійцю навряд чи вдасться

Специалист написал пост в Twitter, в котором намекнул на боксерский бой.

"Есть ли шанс, что Тухель против Конте попадет в андеркард Усик – Джошуа?", - написал англичанин.

Any chance of Tuchel v Conte on the undercard? https://t.co/esaOwElAUT — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) August 14, 2022

Стоит отметить, что итальянский тренер после матча продолжил скандалить, опубликовав смешное видео в Instagram.

Примечательно, что пару дней назад Невилл и Реднапп устроили перепалку после позорного поражения МЮ, забронировав себе место в андеркарде Усик - Джошуа.

Напомним, реванш Усик - Джошуа состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome. В первом поединке, который прошел в сентябре 2021 года, украинец победил британца единогласным решением судей, завоевав чемпионские пояса.