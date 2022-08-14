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Невилл и Реднапп устроили перепалку после позорного поражения МЮ, забронировав себе место в андеркарде Усик - Джошуа

Эксперты устроили бурное обсуждение игры с участием "красных дьяволов".
14 августа, 14:50
Джейми Реднапп и Гари Невилл / PA
Джейми Реднапп и Гари Невилл / PA
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В рамках второго тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед на выезде крупно проиграл Брентфорду (0:4).

В послематчевой студии телеканала Sky Sports Гарри Невилл и Джейми Реднапп устроили бурное обсуждение, пытаясь объяснить провальную игру "красных дьяволов".

По мнению Невилла, причина в такой ужасной игры - владельцы клуба. Специалист считает, что семья Глейзеров ужасно управляет командой, плохо инвестирует клуб. Что касается Реднаппа, то он винит футболистов, которые не показывают желания побеждать, допуская при этом ужасные ошибки.

Дошло до того, что они перешли на повышенный тон, не сдерживали себя в словах. Когда Джейми отвечал Гарри, то тот опустил глаза вниз. В это время Реднапп закричал: "Смотри на меня, когда я говорю". 

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В итоге эксперты смогли всю перепалку свести в шутку о том, что они могли бы провести бой в андеркарде реванша Усик – Джошуа, который состоится 20 августа на арене Super Dome в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что пресс-служба Чемпионшипа потроллила Манчестер Юнайтед после поражения от Брентфорда. Стоит отметить, что "красные дьяволы" побили несколько многолетних антирекордов.

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