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Футбол

Троллинг дня: Брайтон поздравил Брентфорд с победой над Манчестер Юнайтед

"Красные дьяволы" начали сезон самым ужасным способом.
14 августа, 10:35
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images
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В рамках второго тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед на выезде потерпел разгромное поражение от Брентфорда (0:4).

Последствием такого поражение стало то, что "красные дьяволы" опустились на последнее место в турнирной таблице после двух туров.

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После матча Брайтон, который обыграл Манчестер Юнайтед в первом туре (2:1), поздравил Брентфорд с победой.

"Приветствую в клубе", - гласит подпись пресс-службы клуба.

Напомним, в следующем туре Манчестер Юнайтед сыграет с Ливерпулем на Олд Траффорд.

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Брентфорд - Манчестер Юнайтед.

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