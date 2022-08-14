Троллинг дня: Брайтон поздравил Брентфорд с победой над Манчестер Юнайтед
"Красные дьяволы" начали сезон самым ужасным способом.
В рамках второго тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед на выезде потерпел разгромное поражение от Брентфорда (0:4).
Последствием такого поражение стало то, что "красные дьяволы" опустились на последнее место в турнирной таблице после двух туров.
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После матча Брайтон, который обыграл Манчестер Юнайтед в первом туре (2:1), поздравил Брентфорд с победой.
"Приветствую в клубе", - гласит подпись пресс-службы клуба.
Напомним, в следующем туре Манчестер Юнайтед сыграет с Ливерпулем на Олд Траффорд.
На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Брентфорд - Манчестер Юнайтед.