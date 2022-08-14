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Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии

Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
14 августа, 07:20
Брентфорд - Манчестер Юнайтед: Видео голов / Getty Images
Брентфорд - Манчестер Юнайтед: Видео голов / Getty Images
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В рамках второго тура чемпионата Англии Брентфорд на своем поле уничтожил Манчестер Юнайтед (4:0).

Хозяева поля в первом тайме поразили соперника, отправивши в их ворота четыре гола. Авторами голов стали: Дасилва, Йенсен, Ми и Мбемо.

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Примечательно, что без грубейших ошибок "красных дьяволов" не обошлось. Сначала Давид де Хеа не сумел поймать мяч, а затем Магуайр привез гол.

Во втором тайме Юнайтед отдал силы, чтобы хоть как-то изменить счет в игре, но все старания были безрезультатны.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Брентфорд - Манчестер Юнайтед:

Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0
Голы: Дасилва, 10, Йенсен, 18, Ми, 30, Мбемо, 35.

Брентфорд: Райя - Хики (Бех Соренсен, 80), Янссон, Ми, Генри - Расмуссен, Норгорд (Оньека, 80), Йенсен (Баптист, 74) - Мбемо (Висса, 73), Тоуни, Дасилва (Янельт, 62).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Далот, Магуайр, Мартинес (Варан, 48), Шоу (Маласия, 46) - Эриксен (ван де Бек, 88), Фред (МакТоминей, 46), Фернандеш - Санчо (Эланга, 60), Роналду, Рэшфорд.

Предупреждения: Магуайр, МакТоминей, Рэшфорд, Фернандеш.

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