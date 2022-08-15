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Футбол

"Заставить бы тебя споткнуться было бы вполне заслуженно": Конте потроллил Тухеля в Instagram

Итальянец продолжает развивать скандал, однако уже за пределами поля.
Вчера, 09:35
Томас Тухель и Антонио Конте / AFPPIX
Томас Тухель и Антонио Конте / AFPPIX
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В рамках второго тура чемпионата Англии Челси на своем поле сыграл в результативную ничью с Тоттенхэмом (2:2).

Данный поединок запомнился не только голами и скандальным судейством, но и перепалками между главными тренерами команд - Томасом Тухелем и Антонио Конте.

Специалисты вступили в перепалку еще по ходу игры, однако по-настоящему скандал разгорелся после финального свистка. Тренеры во время пожатия рук устроили толкучку, в результате чего оба были удалены.

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После того, как команды покинули футбольный стадион, казалось, что про конфликт можно забыть, однако вышло совсем иначе. Конте в Instagram-stories опубликовал відео, в котором решил потроллить немецкого тренера, когда тот праздновал второй гол своей команды.

"Повезло, что я тебя не видел. Заставить тебя споткнуться было бы заслужено", - написал Конте, добавив смеющиеся смайлики.

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Челси - Тоттенхэм.

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