Настоящие страсти: Конте и Тухель дважды едва не подрались во время матча Челси - Тоттенхэм

В рамках второго тура АПЛ Тоттнхэм и Челси расписали мировую в лондонском дерби.

Тем не менее, сам матч мирным назвать довольно трудно, ведь главные тренеры команд в лице Томаса Тухеля и Антонио Конте дважды устроили между собой перепалку.

Первый эпизод произошел по ходу второго тайма после того, как немецкий специалист принялся доказывать своему итальянскому визави, что гол "шпор" был забит с нарушением правил.

Во второй раз Тухель и Конте сцепились межжу собой уже после финального свистка, когда Тухель не стал отпускать руку после традиционного послематчевого рукопожатия и потянул на себя Конте, что не понравилось последнему.

Things got HEATED between Thomas Tuchel and Antonio Conte after a dramatic 2-2 draw between Chelsea and Tottenham. 👀pic.twitter.com/qmKs1cUfpk — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 14, 2022

Стоит отметить, что после второго эпизода оба наставника получили красные, из-за которых пропустят следующие матчи своих команд.