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Футбол

Настоящие страсти: Конте и Тухель дважды едва не подрались во время матча Челси - Тоттенхэм

Наставники пропустят следующий матч своих команд из-за красных карточек.
14 августа, 21:11
Томас Тухель и Антонио Конте / Getty Images
Томас Тухель и Антонио Конте / Getty Images
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В рамках второго тура АПЛ Тоттнхэм и Челси расписали мировую в лондонском дерби.

Тем не менее, сам матч мирным назвать довольно трудно, ведь главные тренеры команд в лице Томаса Тухеля и Антонио Конте дважды устроили между собой перепалку.

Первый эпизод произошел по ходу второго тайма после того, как немецкий специалист принялся доказывать своему итальянскому визави, что гол "шпор" был забит с нарушением правил.

Во второй раз Тухель и Конте сцепились межжу собой уже после финального свистка, когда Тухель не стал отпускать руку после традиционного послематчевого рукопожатия и потянул на себя Конте, что не понравилось последнему.

Стоит отметить, что после второго эпизода оба наставника получили красные, из-за которых пропустят следующие матчи своих команд.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Челси тоттенхэм
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