Челси - Тоттенхэм 2:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии
В воскресенье, 14 августа, Челси в рамках второго тура английской Премьер-лиги принимал на своем поле Тоттенхэм.
"Шпоры", дважды проигрывая по ходу встречи, все же сумели избежать поражения под конец поединка, завершив противостояние вничью 2:2.
Челси вышел вперед в первом тайме благодаря точному удару летнего новичка Калиду Кулибали. Тоттенхэм смог отыграться уже во второй половине встречи усилиями Пьер-Эмиля Хейбьерга, но вскоре снова оказался в роли догоняющего - второй гол в составе "синих" на свой счет записал Рис Джеймс.
Тем не менее на шестой компенсированной минуте Харри Кейн замкнул подачу с углового и вырвал ничью для своей команды.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Челси - Тоттенхэм:
Челси - Тоттенхэм 2:2
Голы: Кулибали, 19, Джеймс, 77 - Хейбьерг, 68, Кейн, 90+6
Челси: Менди - Джеймс, Тьяго Силва, Кулибали - Лофтус-Чик, Канте (Галлахер, 84), Жоржиньо (Аспиликуэта, 73), Кукурелья - Маунт, Хаверц (Броя, 89) - Стерлинг (Пулишич, 84).
Тоттенхем: Льорис - Ромеро, Дайер, Девис - Эмерсон (Лукас Моура, 81), Бентанкур (Биссума, 79), Хейбьерг, Сессеньон (Ришарлисон, 57) - Кулушевски, Сон (Перишич, 79) - Кейн.
Предупреждения: Джеймс, Менди, Хаверц.