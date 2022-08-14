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Челси - Тоттенхэм 2:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии

Вашему вниманию самые яркие моменты поединка английской Премьер-лиги.
14 августа, 21:25
Тоттенхэм вырвал ничью в матче с Челси / Getty Images
Тоттенхэм вырвал ничью в матче с Челси / Getty Images
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В воскресенье, 14 августа, Челси в рамках второго тура английской Премьер-лиги принимал на своем поле Тоттенхэм.

"Шпоры", дважды проигрывая по ходу встречи, все же сумели избежать поражения под конец поединка, завершив противостояние вничью 2:2.

Челси вышел вперед в первом тайме благодаря точному удару летнего новичка Калиду Кулибали. Тоттенхэм смог отыграться уже во второй половине встречи усилиями Пьер-Эмиля Хейбьерга, но вскоре снова оказался в роли догоняющего - второй гол в составе "синих" на свой счет записал Рис Джеймс.

Тем не менее на шестой компенсированной минуте Харри Кейн замкнул подачу с углового и вырвал ничью для своей команды.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Челси - Тоттенхэм:

Челси - Тоттенхэм 2:2

Голы: Кулибали, 19, Джеймс, 77 - Хейбьерг, 68, Кейн, 90+6

Челси: Менди - Джеймс, Тьяго Силва, Кулибали - Лофтус-Чик, Канте (Галлахер, 84), Жоржиньо (Аспиликуэта, 73), Кукурелья - Маунт, Хаверц (Броя, 89) - Стерлинг (Пулишич, 84).

Тоттенхем: Льорис - Ромеро, Дайер, Девис - Эмерсон (Лукас Моура, 81), Бентанкур (Биссума, 79), Хейбьерг, Сессеньон (Ришарлисон, 57) - Кулушевски, Сон (Перишич, 79) - Кейн.

Предупреждения: Джеймс, Менди, Хаверц.

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