Тоттенхэм вырвал ничью в огненном матче против Челси

Харри Кейн спас свою команду от поражения в самом конце встречи.

В рамках второго тура АПЛ Тоттенхэм на чужом поле встретился с Челси. Поединок, в котором было множество интересных событий завершился со счетом 2:2.

"Шпоры" провалили начало встречи, отдав полностью инициативу своему сопернику, что привело к забитому мячу Калиду Кулибали, который стал для него первым в футболке "синих".

Челси могли забивать еще, но вместо этого в середине второго тайма пропустили после "пушечного" удара Пьера-Эмиля Хьейберга.

После данного эпизода между тренерами команд в лице Антонио Конте и Томаса Тухеля произошла первая перепалка в матче, ведь наставник Челси считал, что гол был забит с нарушением правил и принялся доказывать это своему визави.

Спустя чуть менее 10 минут Рис Джеймс снова вывел свою команду вперед, но последнее слово было за Тоттенхэмом. На 90+6 минуте Харри Кейн принес своей команде ничью ударом головой после подачи углового.

А уже после финального свистка вновь вскипели страсти между Конте и Тухелем в последствии чего, оба наставника были удалены и пропустят следующий матч своих команд.

Челси — Тоттенхэм 2:2

Голы: Кулибали, 19, Джеймс, 77 — Хейбьерг, 68, Кейн, 90+6

Челси: Менди — Джеймс, Тьяго Силва, Кулибали — Лофтус-Чик, Канте (Галлахер, 84), Жоржиньо (Аспиликуэта, 73), Кукурелья — Маунт, Хаверц (Броя, 89) — Стерлинг (Пулишич, 84).

Тоттенхем: Льорис — Ромеро, Дайер, Девис — Эмерсон (Лукас Моура, 81), Бентанкур (Биссума, 79), Хейбьерг, Сессеньон (Ришарлисон, 57) — Кулушевски, Сон (Перишич, 79) — Кейн.

Предупреждения: Джеймс, Менди, Хаверц.