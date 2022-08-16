Тоттенхэм может приобрести Малиновского - источник

Украинский полузащитник Руслан Малиновский имеет все шансы сменить клубную прописку этим летом.

Как сообщает TuttoAtalanta, в услугах хавбека заинтересован лондонский Тоттенхэм.

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Источник отмечает, что игрок хотел бы перейти в стан "шпор", но клубам предстоят трудные переговоры из-за разного видения сделки.

Тоттенхэм намерен арендовать украинца с возможным обязательством выкупа по окончанию сезона в то время, как Аталанта хочет получить деньги за Малиновского сразу.

В минувшем сезоне футболист сборной Украины провел 41 матч во всех турнирах, забив десять голов и отдав семь ассистов.