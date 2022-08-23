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Верес обыграл Черноморец в первом туре УПЛ

Судьбу противостояния решил один забитый мяч.
Сегодня, 17:05
Верес - Черноморец
Верес - Черноморец
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отчет о матче читайте позже на нашем сайте.

Черноморец 0:1 Верес

Голы: Кльоц, 22

Черноморец: Непогодов - Салюк (Наумец, 46), Джеймс, Ермаков (Бобко, 84), Политыло - Селин, Кравченко (Войтиховский, 84), Фили (Плакса, 50 - Брагару, Гладкий - Штогрин (Юсов, 63).

Верес: Когут - Шестаков (Гагун, 33), Мирошник, Вовченко, Е. Пасич - Кльоц, Кучеров, Дахновский (Гачев, 85), Лебеденко (Шарай,71), Г. Пасич - Гайдучик (Сергийчук, 71).

Предупреждения: Джеймс, 90 - Вовченко, 43, Г. Пасич,66, Мирошник 90+3.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Украина УПЛ
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