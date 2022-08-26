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Футбол

Клуб второго испанского дивизиона подписал воспитанника Шахтера

Никита Федотов стал вратарем Понферрадины.
Сегодня, 13:50
Никита Федотов / Twitter
Никита Федотов / Twitter
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Понферрадина из испанской Сегунды усилилась украинским голкипером.

"Сине-белые" объявили о подписании контракта с Никитой Федотовым.

Федотов является воспитанником донецкого Шахтера, однако не провел за основу "горняков" ни одного матча.

Читай также: Украинский голкипер перешел в клуб из четвертого испанского дивизиона

Зимой 22-летний вратарь был близок к переходу в харьковский Металист, но затем вступил в ряды ВСУ, встав на защиту страны после нового витка агрессии РФ.

После первых двух туров Понферадина занимает вторую строчку, набрав шесть пунктов из шести возможных.

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